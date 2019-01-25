شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. بدء 3 مشروعات جديدة بتكلفة 398 مليون جنيه في ميناء الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رضا الغندور، المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، بدء تنفيذ 3 مشروعات جديدة، تبلغ تكلفتها 398 مليون جنيه.

ويقول الغندور إن المشروعات الجديدة تهدف إلى إحداث طفرة في الميناء، الذي يحتل الصدارة بين موانئ الجمهورية، لا سيما مع تداول ما يقرب من 60% من تجارة مصر الخارجية من خلاله.

وأوضح، في تصريحات صحفية، الجمعة، أن المشروع الأول يتضمن إنشاء رصيف 85/3 بطول 400 متر وعمق 14.5 مترًا، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 383 مليون جنيه، لافتا إلى أن نسبة تنفيذ المشروع وصلت لـ 23 %.

وفي العام الماضي، حقق ميناء الإسكندرية أعلى إيراد وفائض على مستوى الموانيء المصرية، وذلك بإيرادات قدرت بـ 4.8 مليار جنيه، في حين كان المستهدف 2.4 مليار جنيه فقط.

وأضاف المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أنه يجري العمل في صيانة «القزق الميكانيكي» الخاص بإصلاح السفن بميناء الإسكندرية بتكلفة 3.5 مليون جنيه، إضافة إلى الانتهاء من 46% من مشروع تعلية الأسوار الجمركية بتكلفة 11.6 مليون جنيه.

يشار إلى أنه جرى ضم أرض الشركة التجارية للأخشاب، البالغ مساحتها 1.7 كيلو متر لميناء الإسكندرية لتصبح منطقة لوجستية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مشروعات جديدة بميناء الإسكندرية

مشروعات جديدة بميناء الإسكندرية