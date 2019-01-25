شكرا لقرائتكم خبر عن نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشرطة.. ووزير الأوقاف يلقي الخطبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبث التليفزيون المصري على الهواء مباشرة، شعائر صلاة الجمعة، من مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة السابع والستون.

ويؤدي الصلاة بالمسجد، محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة، وعدد من قيادات الشرطة والقوات المسلحة. ومن المقرر أن يلقى الخطبة، وزير الأوقاف.