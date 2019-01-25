ماراثون للجري والدراجات احتفالاً بعيد الشرطة وذكرى ثورة ٢٥ يناير بالقليوبية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار انطلق، صباح الجمعة، ماراثون للجري والدراجات بمحافظة القليوبية احتفالا بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير. وقام الدكتور عواد أحمد على، السكرتير العام لمحافظة القليوبية، والدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، بإطلاق ماراثون سباق الدراجات من أمام ديوان عام المحافظة بمدينة بنها، حيث انطلقت ٥٠٠ دراجة من أمام جامع ناصر إلى قرية جمجرة، وكذلك إطلاق ماراثون للجري لـ١٠٠٠ شخص من أمام ديوان عام محافظة القليوبية إلى قرية جمجرة، وكذلك مسيرة تتجول في مدينة بنها بأكملها من ٣٠٠٠ شخص حاملة علم مصر وأعلام القليوبية، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ الإقليم. فعاليات محافظة القليوبية لاحتفال بعيد الشرطة فعاليات محافظة القليوبية لاحتفال بعيد الشرطة فعاليات محافظة القليوبية لاحتفال بعيد الشرطة فعاليات محافظة القليوبية لاحتفال بعيد الشرطة فعاليات محافظة القليوبية لاحتفال بعيد الشرطة فعاليات محافظة القليوبية لاحتفال بعيد الشرطة فعاليات محافظة القليوبية لاحتفال بعيد الشرطة فعاليات محافظة القليوبية لاحتفال بعيد الشرطة فعاليات محافظة القليوبية لاحتفال بعيد الشرطة فعاليات محافظة القليوبية لاحتفال بعيد الشرطة فعاليات محافظة القليوبية لاحتفال بعيد الشرطة فعاليات محافظة القليوبية لاحتفال بعيد الشرطة

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