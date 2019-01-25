شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد الوزاري يختتم زيارته لألمانيا بعد الإطلاع على أحدث التكنولوجيا في إدارة المخلفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم الوفد الوزاري المصري، الذي ضم كل من الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للصنيع، زيارته إلى ألمانيا، وعاد إلى القاهرة الجمعة، بعد زيارة استمرت ٥ أيام للعاصمة برلين ومدينتي كولن وفربوتال، اطلع خلالها على أحدث التكنولوجيا العالمية في إدارة المخلفات.

وعقد الوفد المصري مجموعة من اللقاءات مع عدد من وزراء الحكومة الألمانية، وعلى رأسهم Svenja Schulze، وزيرة البيئة وحماية الطبيعة، ووزير الدولة للاقتصاد والطاقة، أولريش نوسباوم، وذلك بحضور السفير الدكتور بدر عبدالعاطي، سفير مصر في ألمانيا، وتوفيق الخشن، مدير البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة التابع لوكالة التعاون الألمانية «GIZ».

كما قام الوفد الوزاري أيضاً بمجموعة كبيرة من اللقاءات الزيارات والجولات الميدانية لعدد من الشركات الألمانية العاملة في مجال إدارة المخلفات سواء التابعة للدولة أو القطاع الخاص في كل من برلين وكولن وبون، ومن بين تلك الشركات شركة «BSR» المعنية بتقديم خدمات النظافة في برلين، وريموندس العالمية، وجلوبال إنترتك، وبلاك فورست سوليوشن، و«RKD»، وتحالف «إيكو سيتي»، وشركة «Avg» بمدينة بون المتخصصة في تدوير المخلفات وإنتاج الكمبوست والبيوجاز والطاقة.

وتم خلال الزيارة الإطلاع على أحدث التكنولوجيات المستخدمة في إقامة مصانع تدوير المخلفات، وعمليات الدفن والوقوف على مراحل الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها المختلفة سواء البلدية والخطرة والتعرف علي نظام التشغيل من جانب الحكومة الألمانية لتلك التكنولوجيات، والتى تقوم خلالها بتطبيق اللامركزية مع اختلاف التكلفة من ولاية إلي أخري وطبقاً لعدد السكان ونوعية المخلفات وثمن الجمع والنقل وإعادة التدوير، حيث بدأت ألمانيا مؤخراً في رفع سقف الاهتمام بالبيئة والتنمية المستدامة من خلال تطبيق مفهوم الاقتصاد الدوار بالتحكم في العملية الإنتاجية لدي القطاع الخاص والاستهلاك لدي المواطن وكمية المخلفات الصادرة من الجانبين.

كما اطلع الوفد المصري علي تفاصيل ما تقوم به ألمانيا في إدارة المخلفات بداية من الجمع من المنازل والنقل والتدوير والفرز وأسلوب الدفن الصحي والتكنولوجيا المستخدمة في ذلك، وأسلوب بناء المدافن الصحية، وأساليب الاستفادة من المواد المستخلصة منها في الصناعة والزراعة وإنتاج الوقود البديل وتوليد الكهرباء.

ومن المقرر أن يقوم الوفد الوزاري بإعداد تقريراً لرفعه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، واطلاع رئيس الوزراء حول الزيارة حيث سيتضمن التقرير أهم النتائج والتوصيات التي خلصوا إليها.

وأكد الوفد المصري ضرورة البدء في إقامة البنية التحتية لمنظومة المخلفات، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات المتواجدة بالمحافظات، وإضافة خطوط جديدة، والاستمرار في عملية إصلاح المعدات الموجودة في المنظومة مع ضرورة الاستعانة بمعدات جديدة لبعض المصانع وفقاً لأحدث التكنولوجيات في هذا المجال، والتي شاهدوا بعضها في زيارة برلين وكولن وفربوتال.

وخلال الزيارة، أبدت عدد من الشركات الألمانية المتخصصة في مجال المخلفات استعدادها للدخول في السوق المصري والتعاون وتقديم المشورة الفنية خاصة فيما يخص إقامة وتنفيذ المدافن الصحية، ما يساعد بصورة كبيرة في الحد من التدهور البيئي ويؤثر بالإيجاب على الناتج القومي.

كما أكدت الشركات علي أهمية الآثار الإيجابية لتدوير المخلفات، وأهمية رفع كفاءة قطاع الجمع للمخلفات والاعتماد علي تكنولوجيا الفصل من المنبع للمخلفات بأنواعها.

وأشارت الشركات والوزراء الألمان إلى أن منظومة جمع ونقل وتدوير ومعالجة المخلفات في ألمانيا هي خدمة عامة، ويساهم الفصل في المنبع في تخفيض التكلفة التشغيلية للمنظومة، ويتحمل المواطن الألماني في المتوسط ما لا يقل عن ١٥٠ يورو سنويا للجمع المنزلي في العديد من المناطق، بالإضافة إلى تكلفة نظافة الشوارع ويتحملها ملاك العمارات والمحال التجارية.

كما أكد الجانب الألماني على أهمية التواصل المستمر مع المواطنين لرفع الوعي بمنظومة النظافة وأهميتها على الصحة العامة والبيئة، بالإضافة إلى أهمية استخدام أدوات التواصل المختلفة مع المجتمع وإشراك المشاهير والشخصيات العامة في حث المجتمع علي أهمية منظومة النظافة.

كما أشار الجانب الألماني إلى أهمية إشراك القطاع الخاص فى تحمل المسئولية، خاصةً الشركات التى تستند فى أنشطتها على مدخلات من البلاستيك وذلك من خلال تطبيق ضريبة غير مباشرة على تلك الشركات على كل عبوة بلاستيك يتم إدخالها للسوق ويتم توجيه عائدها لعملية تدوير البلاستيك، أخذاً فى الاعتبار أن العديد من الشركات العاملة فى مصر على دراية جيدة بهذا النظام الذى يتم تطبيقه عليها فى عدد من الدول من بينها ألمانيا، مما يساعد بشكل كبير في الحد من الضغط على البيئة فى هذا المجال.

كما أكدت الشركات الألمانية علي أهمية وجود الحكومة كمشغل رئيسي في المشروعات الجديدة لإدارة وتدوير المخلفات في بدايتها، حيث يتم وضع الأسس العامة للسوق وبناء الكوادر البشرية ثم دخول القطاع الخاص، مع ضرورة أن يتم توفير المناخ الداعم للاستثمار فى المنظومة من جانب الدولة.