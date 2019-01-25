شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يهنئ الشرطة بعيدها.. ويضع إكليل زهور على قبر الجندي المجهول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، احتفال مديرية أمن بورسعيد بعيد الشرطة، والذي بدأ بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول من شهداء الشرطة.

ثم أمضى المحافظ ساعتين وسط ضباط وجنود الشرطة بمقر إدارة قوات أمن بورسعيد لتقديم التهنئة بأعياد الشرطة بحضور اللواء هشام خطاب مدير الأمن والعميد شريف العريشي ممثل الجيش الثاني الميداني وقيادات مديرية الأمن والمهندس كامل ابو زهرة السكرتير العام للمحافظة.

وقدم اللواء عادل الغضبان التهنئة لرجال الشرطة بهذه المناسبة الغالية على قلب كل مصري، مؤكدا أن التضحيات التي قدمها أبطال الشرطة هي مصدر فخر لنا جميعا، مثمنا الدور الذي تقوم به الشرطة المصرية في تأمين الجبهة الداخلية والاشتراك مع أبطال القوات المسلحة في التصدي للإرهاب الأسود.

وقام المحافظ ومدير الأمن بتكريم عدد من الضباط والامناء والجنود تقديرا لجهودهم المتميزة في حفظ الأمن والنظام.