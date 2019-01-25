شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن بعض المناطق في أسوان اليوم لمدة 16 ساعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت شركة مياه الشرب بأسوان أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية: (طريق السادات، والشلال، والصداقة القديمة، والمحمودية، وعمارات كيما، وعزب كيما، والصداقة الجديدة، والسيل)، وذلك ابتداءً من الساعة 8 مساء الجمعة وحتى الساعة 12 ظهر السبت، نظراً لقيام الشركة بأعمال تطهير وغسيل وتعقيم أحواض الترويب بمحطة جبل شيشة.
وناشدت الشركة، المواطنين، وأصحاب المخابز، والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.
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