شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 1.. رئيس جامعة القاهرة: 135 حالة غش بالامتحانات.. وغدا بدء الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، رئيس جامعة القاهرة: 135حالة غش بالامتحانات.. وغدا بدء إجازة نصف العام.

فيما يلى موجز أخبار ”الخليج 365” للساعة الواحدة ظهرا..

غداً.. طقس دافئ ورياح مثيرة للرمال على شمال البلاد والصغرى بالقاهرة 11 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غداً السبت طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية دافئ على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد وشمال ووسط سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة.

هيئة الكتاب تصادر كتابا لمؤسس الجماعة الإرهابية بمعرض القاهرة

كشف إسلام بيومى، مدير المعارض بالهيئة المصرية العامة للكتاب، إنه أثناء مرور لجان المتابعة على دور النشر المشاركة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى يوبيله الذهبى بمركز مصر للمعارض الدولية، تم العثور على إصدار لمؤسس الجماعة الإرهابية حسن البنا داخل إحدى دور النشر.

شاهد فى دقيقة.. 7 أبناء لمالك تشيلسى بيلعبوا بالمليارات

اعتاد أبناء الملياردير الروسى رومان إبراموفيتش، مالك نادى تشيلسى الإنجليزى، الـ7 الإنفاق ببذخ من ثروة والدهم التى تقدر بنحو 9.3 مليار جنيه إسترلينى.

شاعر ورئيس.. تعرف على قصيدة كتبها "صدام حسين" لبناته من داخل السجن

كشفت "رغد" نجله الرئيس العراقى الراحل صدام حسين، عن قصيدة كتبها بخط يده من داخل السجن فى حب بناته بتاريخ 3 أبريل عام 2006.

قرود تهاجم تاج محل فى الهند والشرطة تطاردهم بالنبال

طاردت الشرطة الهندية المسلحة بالنبال جحافل من القرود تزعج الزوار في مزار تاج محل الشهير.

دول شمال أفريقيا تطلب تأجيل انطلاق بطولة أمم 2019 لمدة أسبوع

طلب أكثر من منتخب من شمال أفريقيا من مسئولى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، برئاسة أحمد أحمد، تأجيل انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2019 والمحدد لها 14 يونيو إلى 12 يوليو لمدة أسبوع بسبب شهر رمضان المعظم وعيد الفطر.

هتعيشى يا مصر.. أغنية للفنان هانى شاكر تبرز جهود الداخلية بعيد الشرطة.. فيديو

هتعيشى يا مصر، أغنية للفنان الكبير هانى شاكر تبرز جهود وزارة الداخلية فى الحفاظ على الأمن الداخلى تزامناً مع احتفالات عيد الشرطة.

محمد صلاح يتفوق تهديفياً على 5 أندية فى دوريات أوروبا الكبرى.. فيديو

يقدم محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى مستويات رائعة فى موسمه الثانى مع "الريدز".

فيديو معلوماتى.. 7 طرق لتقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك

حدد جهاز حماية المستهلك للمواطنين عدة طرق لتقديم شكوى ضد أى محل أو معرض أو مركز لبيع السلع والمنتجات بعد الشراء، فى حال عدم التمكن من حل الشكوى ودياً.

"ساسى العالمى".. الصحافة التونسية تحتفل بتألق نسر قرطاج مع الزمالك

سلطت وسائل الإعلام التونسية الضوء على تألق فرجانى ساسى، لاعب وسط منتخب تونس، مع نادى الزمالك ضد بيراميدز فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس على ملعب "بتروسبورت"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى العام.

رئيس جامعة القاهرة: 135حالة غش بالامتحانات.. وغدا بدء إجازة نصف العام

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بدء إجازة منتصف العام الدراسى لطلاب الجامعة، غدا السبت، بعد انتهاء امتحانات التيرم الأول بالكليات المختلفة، كاشفا عن أن عدد حالات الغش التى تم رصدها خلال الامتحانات بلغت 135 حالة غش بين 170 ألف طالب بالكليات المختلفة.

على فرج يتوج ببطولة جى بى مورجان للاسكواش وينهى هيمنة الشوربجى

توج على فرج، لاعب وادى دجلة والمصنف الثانى عالمياً، بلقب بطولة جى بى مورجان الدولية المفتوحة للاسكواش، والتى استضافتها مدينة نيويورك الأمريكية بنسختها رقم 19.

تعرف على كيفية الحصول على سيارة متنقلة ضمن مشروع تشغيل الشباب × 9 معلومات

فتحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، باب التقدم للمرحلة السادسة من مشروع المنافذ والخدمات التسويقية المتنقلة "عربيتى" فى جميع الإدارات التموينية والمكاتب التابعة بمراكز ومدن المحافظة.

اليوم.. أين تذهب فى معرض القاهرة للكتاب 2019

يلتقى زوار معرض القاهرة الدولى للكتاب اليوم الجمعة 25 يناير بعدد من الفعاليات والأنشطة.

الطقس اليوم مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس مائل للدفء على شمال البلاد، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلاً.

نور الشربينى تتوج باللقب الثالث فى بطولة جى بى مورجان للاسكواش

توجت نور الشربينى، لاعبة نادى سبورتينج والمصنفة الثانية عالميا، بلقب بطولة جى بى مورجان الدولية المفتوحة للاسكواش، والتى استضافتها مدينة نيويورك الأمريكية، بنسختها رقم 19.

ليلة تألق الصفقات الشتوية فى الإيجيبشن ليج.. شيلونجو يقود الإسماعيلى للفوز على بتروجت.. خربين يخطف تعادلا مثيرا لبيراميدز من الزمالك.. الشحات ورمضان صبحى وحمدى فتحى يعيدون الهيبة للأهلى بثلاثية فى شباك المقاصة

شهدت مباريات الدورى العام التى أقيمت أمس، الخميس، تألقاً كبيراً للصفقات الشتوية التى تعاقدت معها الأندية خلال فترة الانتقالات الحالية، لتسجل حضوراً مميزاً خطف أنظار عشاق الساحرة المستديرة لنصبح أمام أحد أقوى مواسم الكرة المصرية على الإطلاق.

مصر على خطى الصين فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. تحول بيوت بكين إلى ورش يقودها من دولة فقيرة إلى أكبر مُصدر فى العالم.. وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يُمول 246 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر

مبادرة تلو الأخرى تكشف عن توجه الحكومة نحو دعم المشروعات الصغيرة المتوسطة، البداية كانت فى مبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى استفاد منهم حتى الآن 400 ألف مواطن مصرى بفائدة هى الأقل فى مصر والتى تتراوح بين %5 للمشروعات الصغيرة و%7 للمشروعات المتوسطة، علاوة على جهود جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير تمويلات للشباب والتى استفاد منها خلال الربع الأول من العام الجارى 62 ألف شاب، إلى جانب مبادرة رواد 2030، والتى تستهدف خلق ثقافة العمل الحر لدى الشباب بداية من طلاب المرحلة الإعدادية وصولًا إلى خريجى الجامعات، وتستعرض «الخليج 365» المبادرات التى أطلقتها الحكومة.. وما ينتظر الاقتصاد المصرى بنجاح هذه المبادرات.