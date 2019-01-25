شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مبادرة "متميزة يا جيزة" غدا بالمدارس.. والمحافظ:أنشطة وماراثون للجرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق غدا السبت، مبادرة "متميزة يا جيزة بالقيم والرياضة والفنون"، والتي تنظمها مديرية التربية والتعليم بجميع المدارس علي مستوى المحافظة خلال إجازة نصف العام الدراسى .

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، دعمه الكامل لتحقق المبادرة أهدافها والتي تساهم في رفع الوعي للطلاب بأهمية ممارسه الرياضة والفنون والأنشطة وتفريغ الطاقات في تلك المجالات خلال فترة إجازة نصف العام الدراسي، مشيراً إلى أن المنظومة التعليمية تمر بعهد جديد حيث يتم الاهتمام بكل ما يخص العملية التعليمية ومنها الانشطة الرياضية والتربوية والفنية والابداعية.

وأوضح أن مبادرة "متميزة يا جيزة " تساعد على كسر الحواجز بين المعلم والطالب وتزيد من الترابط والتلاحم بين المدارس والمعلمين والطلاب وتعمل على بث روح المحبه والتعاون بينهم، مؤكدا أن مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وجهت الادارات التعليمية بكافة القطاعات بالمشاركة الجادة والفعالة في المبادرة .

وقال خالد حجازى، مدير مديرية التربية والتعليم، إن المبادرة لها أهداف تنشيطية وترفيهية تجعل الطلاب يمارسون كل ما يفضلون من هوايات وفنون وأنشطة رياضية، مشيراً إلى أن الأنشطة التي تتيحها المبادرة للطلاب تشمل دوري كره قدم خماسي وسباحة وكاراتيه وتايكوندو وتربيه فنية وموسيقية وستختتم المبادرة فعالياتها يوم السبت 9 فبراير بعمل ماراثون رياضي كبير واختراق ضاحية وعروض مسرحية وفنية على مسرح المدينة التعليمية ومعارض فنية وعلمية كما سيتم توزيع جوائز مادية وعينية علي الطلاب المشاركين.