شكرا لقرائتكم خبر عن مراجعة العقارات المقامة بالطوب الأحمر بأحياء القاهرة تمهيداً لطلائها (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تعليماته لرؤساء الأحياء بالبدء في مراجعة كاملة للعقارات المقامة بالطوب الأحمر بكل حى كل في نطاقه وإلزام ملاكها بطلائها تطبيقاً لتوجيهات رئس الجمهورية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين، مشيراً إلى قيام الأحياء بالعمل على توحيد الألوان بالشوارع وبما يتناسب مع النسق العام للحى.

وأشار المحافظ إلى أن حى النزهة بدأ فعلياً فى توحيد ألوان العقارات المطلة على شارع جوزيف تيتو وبلغ عددها أكثر من 35 عقار وما زال العمل جارى.

وأكد المحافظ على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية الجادة والتي أبدت رغبتها في التعاون بتمويل أعمال طلاء المباني المقامة بالطوب الأحمر فى الأحياء والمناطق الأكثر احتياجاً مؤكداً على أهمية مشاركة المجتمع المدنى للأحياء للارتقاء ورفع كفاءة مبانى العاصمة.