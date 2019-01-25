شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الهجرة تنظم لقاء لوفد أبناء المصريين بالخارج مع الرقابة الإدارية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لقاءً لوفد الجيلين الثانى والثالث من أبناء المصريين بأستراليا، مع اللواء الدكتور أيمن مصطفى وكيل هيئة الرقابة الإدارية ونائب مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، واللواء الدكتور أيمن مهدلى رئيس قطاع الوقاية من الفساد، وذلك حول دور الهيئة فى مكافحة الفساد وملاحقة المتورطين فى قضايا إهدار المال العام، وشرح خطة الدولة واستراتيجيتها فى القضاء على الفساد.

استهل اللواء الدكتور أيمن مصطفى، حديثه بشكر السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على ما تقدمه من جهود لتعريف أبناء المصريين بالخارج بما تقوم به الدولة فى كل الاتجاهات.

وشرح أهمية هيئة الرقابة الإدارية، وكونها هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، تعمل على متابعة المسؤولين بجهات الدولة المختلفة من قطاعات السلطة التنفيذية منذ إنشائها عام 1964.

كما أوضح اللواء الدكتور أيمن مصطفى دور الهيئة وما تقوم به من مسؤوليات لمكافحة الفساد، وكذلك دورها فى الكشف عن وقائع الفساد ومتابعة الشخصيات العامة فى المناصب القيادية والتحرى حولهم باستمرار؛ لضمان نزاهتهم.

من جانبه، قال اللواء الدكتور أيمن مهدلى رئيس قطاع الوقاية من الفساد، إن من بين مهام الجهاز التحرى والرقابة وذلك فى جرائم الرشوة والتربح الوظيفى، والإتجار فى البشر وبيع الأعضاء والتزوير فى أى محررات رسمية، والإضرار بالمال العام، وغيرها، ومن مهامه أيضًا المنع وهو يعنى منع الشخصيات غير الموثوق فى نزاهتها من شغل المناصب العامة، وكذلك الكشف عن الجرائم المختلفة، وإحالتها إلى جهات الاختصاص للتحقيق فيها.

وتابع مهدلى أن الهيئة هي الجهة الرسمية الممثلة لمصر في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهى هيئة متخصصة وتتبع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى إداريًا.

وأضاف اللواء الدكتور أيمن مهدلي أن السيد الرئيس أصدر تعليماته بعدم وضع خطوط حمراء ومتابعة أى شخص دون أي حصانات، مضيفا أن من يُتهم بالفساد ويثبت ذلك يفقد حصانته مهما كان.

هذا وشهد اللقاء تفاعلاً كبيرًا من أعضاء الوفد، حيث تضمن شرحًا موسعًا حول دور الرقابة الإدارية وطبيعة عملها، وكذلك اتجاه الوزارة في التعامل مع هذا الملف الهام والفاصل في نمو هذه الأمة.

ويأتى هذا اللقاء ضمن الزيارة التى تنظمها وزارة الهجرة لشباب المصريين بالخارج فى إطار برنامج الحكومة تجاه شباب المصريين فى الخارج لربطهم بوطنهم الأم ودمجهم فى عمليات التنمية المستدامة، وذلك بالتعاون بين وزارات الدفاع والهجرة والشباب والرياضة، والأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، حتى يتعرف هؤلاء الشباب على تاريخ مصر وحضارتها وإنجازاتها وما تواجهه من تحديات فى المرحلة الراهنة.