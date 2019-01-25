نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشرطة.. ووزير الأوقاف يُلقي الخطبة ​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - عايدة رضوان:

ينقل التليفزيون المصرى على الهواء مباشرة، شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.

ويؤدى الصلاة بالمسجد، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة، وعدد من قيادات الشرطة والقوات المسلحة.

ويلقى خطبة الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف .

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع الخطبة، في جميع مساجد الجمهورية، بعنوان "بناء الوعي وأثره في مواجهة التحديات".