39 فعالية ثقافية بمعرض الكتاب اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ: يشهد اليوم (الجمعة) ثانى أيام فعاليات البرنامج الثقافى لمعرض القاهرة الدولي للكتاب فى يوبيله الذهبي تسعة وثلاثين فعالية بجانب ورش وأنشطة الطفل.

أبرز الفعاليات فى القاعة الرئيسية؛ من الواحدة ظهرا حتى الثامنة مساء، وتضم الكتب المؤسسة للثقافة العربية؛ وتناقش "نقد العقل العربي" لمحمد عابد الجابري، وشخصيتا المعرض والأحداث المئوية ، وتناقش سهير القلماوى والحركة النسوية، وحول الصناعات الثقافية تناقش أشكال السير الدرامية، فيما يستضيف اللقاء الفكرى كلاوديو بوتزاني.

ويشهد الصالون الثقافى مناقشة هدير الحجر، نساء فى عرين الأصولية الإسلامية، والسرديات التراثية بعدد من الدول العربية والأجنبية.

وتناقش قاعة "ضيف الشرف" ثلاثة موضوعات هى؛ ترسيخ حقوق الملكية الفكرية فى الدول العربية، علم الآثار التوراتى يثبت أن القدس عربية، يوسف إدريس خفايا الإبداع.

وفى قاعة بانوراما إفريقية؛ تناقش مسألة التنوع الثقافى فى غينيا، وقضية مصر والبيت الإفريقي.في حين ستناقش قاعة كاتب وكتاب؛ بمحور الكتاب والشباب “مجرد مواطن”، ومن الإصدارات الجديدة “نظرية الشر”، ويوسف أبو رية فى كاتب ومشروع.

وفى ملتقى الإبداع؛ على مائدة السرد “أعمال قصصية.. مدينة الحوائط اللامتناهية”، فى ديوان الشعر “ديوان العامية.. أحزان الأبيض”، على مائدة السرد أعمال روائية “لقيراط الخامس والعشرون”، وفى ديوان الشعر ديوان الفصحى “أسماء فى أزمنة شتى”.

وتشهد قاعة الشعر حضور عدد من الشعراء المصريين والعرب والأجانب، فيما تناقش المبادرات مختبر الريادة الثقافية والفانتازيا والسرد الغرائبي، بينما يناقش البرنامج المهني كتاب الطفل العربي نحو الريادة، وفى الرابعة عصرا اجتماع مديري المعارض والناشرين العرب.

وتقدم ذاكرة المعرض؛ عروض أفلام وثائقية وتكريم اسم الدكتور محمود الشنيطى، وضمن مئويات الأعلام الشيخ صديق المنشاوي.

المسرح الكبير يقدم فرقة عدنان الساسة السورية وفرقة بورسعيد للفنون الشعبية وفرقة دولة فلسطين، وتشهد قاعة التجارب المسرحية فرقة أصدقاء الدمى اللبنانية ويقدم “مدينة الشمس المفقودة”.

وتعرض قاعة السينما فيلم يوم الدين ، وتكرم المؤلف والكاتب وحيد حامد ، فيما تشهد قاعتا الفنون البصرية والورش معرضا للكاريكاتير.ويشهد ركن الفنون الشعبية عرض السيرة الهلالية لفرقة محمد عزت نصر الدين الصعيدى.

وتنطلق الفعاليات؛ بخلاف أنشطة الطفل؛ فى الواحدة ظهرا وتستمر حتى الثامنة من مساء. ​

كانت هذه تفاصيل خبر 39 فعالية ثقافية بمعرض الكتاب اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.