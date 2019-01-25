محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:
وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بالبدء في مراجعة كاملة للعقارات المشيدة بالطوب الأحمر بكل حي كل في نطاقه وإلزام ملاكها بطلائها تطبيقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح المحافظ - في بيان اليوم الجمعة- أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين، مشيرا إلى قيام الأحياء بالعمل على توحيد الألوان بالشوارع وبما يتناسب مع النسق العام للحي.
وأشار إلى أن حي النزهة بدأ فعلياً في توحيد ألوان العقارات المطلة على شارع جوزيف تيتو وبلغ عددها أكثر من 35 عقارا وما زال العمل جار.
وأكد المحافظ على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية الجادة والتي أبدت رغبتها في التعاون بتمويل أعمال طلاء المباني المشيدة بالطوب الأحمر في الأحياء والمناطق الأكثر احتياجا، مشددًا على أهمية مشاركة المجتمع المدني للأحياء للارتقاء ورفع كفاءة مباني العاصمة.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظة القاهرة تبدأ حصر عقارات "الطوب الأحمر" تمهيدًا لطلائها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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