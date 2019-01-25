المرور: غلق جزئي لطريق صلاح سالم مع المقطم المتجه للسيدة عائشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: قررت الإدارة العامة للمرور، قطع طريق صلاح سالم مع المقطم في اتجاه السيدة عائشة لاستكمال أعمال مد كابلات كهرباء جهد متوسط "مشروع تطوير مدخل المقطم. وقررت الإدارة، بأن يتم تنفيذ الأعمال لمدة ليلة واحدة فقط عن طريق الحفر المكشوف دون الغلق الكلي للطريق من الساعة 12,5 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً ليل جمعة صباح السبت الموافق 26/1/2019. هذا وسوف تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة ووضع العلامات واللوحات الإرشادية، لمواجهة أية كثافات متوقعة، وتسيير الحركة المرورية.

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