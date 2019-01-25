مصر | إغلاق جزئي لطريق صلاح سالم مع المقطم ومحور 26 يوليو ونفق النهضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إغلاق جزئي لطريق صلاح سالم مع المقطم ومحور 26 يوليو ونفق النهضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، غلق جزئي لطريق صلاح سالم مع المقطم في اتجاه السيدة عائشة وغلق كلى وجزئى بمحور 26 يوليو ونفق النهضة بمحافظة الجيزة لإجراء بعض الإصلاحات والتجديد.

وأفاد مصدر أمني، أنه في إطار استكمال أعمال مد كابلات كهرباء جهد متوسط "مشروع تطوير مدخل المقطم" فقد تقرر قطع طريق صلاح سالم مع المقطم فى إتجاه السيدة عائشة على أن يتم تنفيذ الأعمال لمدة ليلة واحدة فقط عن طريق الحفر المكشوف دون الغلق الكلى للطريق من الساعة 12,5 صباحاً وحت الساعة 6 صباحاً ليل جمعة صباح السبت الموافق 26/1/2019.

وستقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة ووضع العلامات واللوحات الإرشادية، لمواجهة أية كثافات متوقعة، وتسيير الحركة المرورية.

وفى سياق متصل ، قال مصدر أمنى بانه بمناسبة القيام بإجراء صيانة الفواصل العرضية الخاصة بمحور 26 يوليو بنطاق محافظة الجيزة، فقد تقرر الغلق الجزئى لمطلع ومنزل شارع السودان ومطلع ميدان لبنان إعتباراً من اليوم وحتى يوم الأحد الموافق 27/1/2019 الساعة 5 صباحاً على أن يكون العمل على مرحلتين، مع ترك حارة مرورية.

وفي إطار القيام بأعمال صيانة الفواصل العرضية الخاصة بنفق النهضة بنطاق محافظة الجيزة لرفع كفاءة النفق فقد تقرر الغلق الكلى والجزئى للنفق على النحو التالى:

غلق كلى من يوم الجمعة الموافق 25/1/2019 الساعة 1 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهراً.

غلق جزئى من يوم الجمعة الموافق 25/1/2019 الساعة 1 ظهراً حتى يوم السبت الموافق 26 لذات الشهر الساعة 5 صباحاً.

وستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة ووضع العلامات واللوحات الإرشادية، لمواجهة أية كثافات متوقعة، وتسيير الحركة المرورية.