مصر | نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشرطة احتفالاً بعيد الشرطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشرطة احتفالاً بعيد الشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبث التليفزيون المصرى على الهواء مباشرة، شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة، بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة السابع والستون. يؤدى الصلاة بالمسجد، السيد محمود توفيق وزير الداخلية، والسيد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة، وعدد من قيادات الشرطة والقوات المسلحة . ويرفع الآذان الشيخ محمد سراج ، ويلقى خطبة الجمعة فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

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