مصر | الأمن العام يضبط 14 مجرما بحوزتهم أسلحة وهيروين بـ"السحر والجمال"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمن العام يضبط 14 مجرما بحوزتهم أسلحة وهيروين بـ"السحر والجمال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، اقتحام البؤرة الإجرامية بالسحر والجمال للقضاء على أباطرة الإجرام بالمخدرات والسلاح.

وأسفرت الجهود خلال 48 ساعة الأخيرة فى ضبط 14 عنصر اجرامى شديد الخطورة والسابق اتهامهم فى قضايا متنوعة وبحوزتهم كميات من مخدر الهيروين وزنت 1.2 كيلو و3 قطع سلاح نارى وكمية من الذخائر.

كما سقط فى قبضة القوات، العنصر الشقى "إبراهيم.ع" والهارب من السجن المؤبد ويعد من أحد اباطرة تهريب المخدرات إلى جنوب سيناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ الاستمرار فى بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية فى استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ منطقة السحر والجمال الحدودية لمدينة العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية، مكانًا لترويج المواد المخدرة.

وقيام قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائى بمديريات أمن "الشرقية، الإسماعيلية، القليوبية" والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزى بتوجيه حملة أمنية مكبرة استهدفت المنطقة المشار إليها.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2019 برقم اللوحة المرورية وطرق الدفع الإلكترونية

كثرت استخدامات التكنولوجيا داخل جميع الدول العربية والتي أخذت اهتماماً كبيراً الفترة الأخيرة وذلك يرجع لإمكانياتها وأدواتها المختلفة التي توفر الكثير من الوقت والجهد على جميع المؤسسات الخدمية وعلى المواطنين حيث أن أي خدمة تقليدية تسير وفق لقوانين وقواعد روتينية تحتم العمل بها وتلزم المواطنين على الانتقالات لمكاتب الخدمات والازدحام والكثير من العوامل الأخرى التي تحدث ضجة وتهدر وقت وجهد العاملين والمواطنين.

وسعت جمهورية مصر العربية على استغلال أدوات التكنولوجيا الحديثة في تقديم جميع الخدمات وذلك من خلال بعض المواقع التي صممت خصيصاً لتقديم كل ما يرغب المواطن في فعله من خلال شبكات الإنترنت ومن أبرز هذه الخدمات هي خدمة متابعة واستعلام عن مخالفات المرور في مصر عن طريق رقم السيارة وذلك من خلال الدخول على الموقع من أي مكان دون الحاجة للذهاب لمكاتب أو خدمات تقليدية ولك في هذا المقال كل ما تريد معرفته عن الخدمة الإلكترونية المقدمة لجميع مواطنين الجمهورية للاستعلام عن مخالفات المرور.

وتقدم وزارة الداخلية عبر موقعها خدمة معرفة مخالفات المرور الخاصة بالمركبات وذلك من خلال إدخال رقم اللوحة الرقمية الخاصة بسيارتك وهذا المقال يوفر لك كل ما ترغب في معرفته من إجراءات الدخول وحتى الوصول للخدمة.

يمكنك الدخول مباشرة على موقع وزارة الداخلية التي أعلنت وجود خدمات إلكترونية خاصة بخدمة المرور التي تسمح لأي مواطن داخل الجمهورية بمعرفة كل المخالفات الواقعة علي سيارته وذلك من خلال تواجده في أي مكان داخل الجمهورية وذلك من النقر على رابط تسجيل الدخول التالي بشرط الاتصال بشبكة الإنترنت حيث يعمل الموقع على الشبكة ولا يسمح لأي أحد الدخول إلا بتوفر شبكة اتصال جيده بالإضافة لأنه يستطيع من خلال الخدمات الإلكترونية سداد فاتورة الإنترنت بخدمة فوري التي أتيحت هي الأخرى لخدمة المواطنين وتسهيل كل الوقت والجهد المبذول لذلك.

ومن الجدير بالذكر أن إدارة المرور العامة في جمهورية مصر العربية أتاحت رابط من خلال الدخول على وزارة الداخلية تستطيع معرفة مخالفاتك والأخطاء التي وقعت عليك أثناء سير المركبة وهذه القوانين واللوائح كان من شأنها الحفاظ على أرواح المواطنين من خلال عدم ارتكاب أي أخطاء أثناء السير على الطريق ومراعاة المشاة.

سواء كانت مخالفات سرعة القيادة أو قطع إشارات المرور أو الوقوف بسيارتك في منتصف الطريق أو صف ثان وهذه أكثر المخالفات التي تقع على الكثير من الناس بالإضافة لإمكانية إرسال رسائل نصية لأصحاب السيارات تخبرهم بوقوع مخالفة على سيارته يستطيع من خلال هذه الرسالة الدخول على الموقع الرسمي والإطلاع عليها ومعرفة المبلغ المراد سداده.