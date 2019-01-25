يونيدو: نقدر جهود السيسي في التنمية والإصلاح

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الرئيس عبد الفتاح السيسي
أشاد لي يونج مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في التنمية والاصلاح الاقتصادي وتطوير الصناعة المصرية بالاستفادة من الخبرات الدولية، إذ أنه حريص على بناء العلاقات الناجحة مع يونيدو وكافة المنظمات الاقتصادية في العالم، مضيفا أنه يقدر دور مصر القوى كقاطرة للتنمية في إفريقيا والعالم العربي، والمباحثات الناجحة التي أجراها خلال زيارته إلى مصر في ديسمبر الماضي، جاء ذلك في تصريحات صحفية بفيينا، اليوم الخميس.
وأضاف يونج، أنه التقى السيسي في لقاء اتسم بالتفاهم الشديد والمودة والرغبة في تحقيق كل انجازات تنموية جيدة لمصر، كما عقد لقاءات ناجحة مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، و7 وزراء في الحكومة، مشيرا إلى أن يونيدو تدعم مصر بكل قوة في هذه المرحلة وتسعى إلى امدادها بالخبرات اللازمة لتطوير الصناعة المصرية،
وأضاف يونج، أنه التقى السيسي في لقاء اتسم بالتفاهم الشديد والمودة والرغبة في تحقيق كل انجازات تنموية جيدة لمصر، كما عقد لقاءات ناجحة مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، و7 وزراء في الحكومة، مشيرا إلى أن يونيدو تدعم مصر بكل قوة في هذه المرحلة وتسعى إلى امدادها بالخبرات اللازمة لتطوير الصناعة المصرية، وتركز على نقل الخبرات وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
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ولفت إلى أن السيسي أكد له التزام مصر بزيادة الاعتماد على برامج "يونيدو" لتحقيق أهداف التنمية الصناعية في مصر، وقوله إن الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به مصر يعتمد بدرجة كبيرة على التنمية الصناعية، مشيرا إلى أن "يونيدو" ستبدأ مع مصر العام الجاري تنفيذ برنامج شراكة الدولة، ما يعكس الثقة والرغبة القوية في تنمية التعاون بين الجانبين.
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