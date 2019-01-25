انت الان تتابع يونيدو: نقدر جهود السيسي في التنمية والإصلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أشاد لي يونج مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في التنمية والاصلاح الاقتصادي وتطوير الصناعة المصرية بالاستفادة من الخبرات الدولية، إذ أنه حريص على بناء العلاقات الناجحة مع يونيدو وكافة المنظمات الاقتصادية في العالم، مضيفا أنه يقدر دور مصر القوى كقاطرة للتنمية في إفريقيا والعالم العربي، والمباحثات الناجحة التي أجراها خلال زيارته إلى مصر في ديسمبر الماضي، جاء ذلك في تصريحات صحفية بفيينا، اليوم الخميس.

وأضاف يونج، أنه التقى السيسي في لقاء اتسم بالتفاهم الشديد والمودة والرغبة في تحقيق كل انجازات تنموية جيدة لمصر، كما عقد لقاءات ناجحة مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، و7 وزراء في الحكومة، مشيرا إلى أن يونيدو تدعم مصر بكل قوة في هذه المرحلة وتسعى إلى امدادها بالخبرات اللازمة لتطوير الصناعة المصرية،