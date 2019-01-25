شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. "معلومات الوزراء" يهنئ وزارة الداخلية بعيد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ مركز معلومات مجلس الوزراء ، وزارة الداخلية ، بمناسبة عيد الشرطة ، كما هنأ المركز الشعب المصرى بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير.

وتحتفل وزارة الداخلية بعيد الشرطة رقم 67، وذلك عندما سطر رجال الشرطة ملحمة تاريخية بالإسماعيلية سنة 1952، واستبسلوا فى الدفاع عن المحافظة ورفضوا تسليم المبنى للإنجليز.

ويعد عيد الشرطة، تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية 1952، التى راح ضحيتها 50 شهيدا و80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية، علي يد الاحتلال الإنجليزى فى 25 يناير عام 1952، بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزى.



