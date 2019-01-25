شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. بدء تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز والأكثر تميزاً بالفيوم الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، إنه سيتم بعد غد الأحد 27/1/2019، البدء فى تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز، والأكثر تميزاً، بالمدينة، والمُخصصة بالقرعة العلنية بتاريخ 22/9/2018.

وبالنسبة لقطع أراضى الإسكان المتميز، قال المهندس أشرف عبدالرحمن: "سيتم بالحى الأول بالمجاورة الرابعة، تسليم القطعة 213، والقطع من 215 : 230، يوم الأحد 27/1/2019، والقطع من 231 : 243، يوم الإثنين 28/1/2019، والقطع من 16 : 34، يوم الثلاثاء 29/1/2019، وسيتم بالحى الثاني بالمجاورة الثانية، تسليم القطع من 142 : 150، يوم الأربعاء 30/1/2019".

وأضاف رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز بالامتداد الجنوبى بمنطقة الـ180 فداناً، من 68 : 77، يوم الخميس 31/1/2019، والقطع من 78 : 87، يوم الأحد 3/2/2019، والقطع من 88 : 97، يوم الإثنين 4/2/2019، والقطع من 98 : 107، يوم الثلاثاء 5/2/2019، والقطع من 108 : 117، يوم الأربعاء 6/2/2019، والقطع من 118 : 127، يوم الخميس 7/2/2019.

وأوضح عبدالرحمن، أنه سيتم تسليم القطع (209 – 211 – 212) ضمن أراضى الإسكان الأكثر تميزاً بالحى الأول بالمجاورة الرابعة، يوم الأحد 10/2/2019، وتم تخصيص يومي الأحد 11/2/2019، والإثنين 12/2/2019، لمن تخلف عن الاستلام فى الموعد المحدد.