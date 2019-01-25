"التعليم" تعلن نماذج امتحانات الدمج لطلاب الثانوية العامة على موقعها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نماذج لامتحانات طلاب الدمج بالثانوية العامة عبر موقعها الرسمى لتدريب الطلاب عليه. وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نماذج امتحانات الدمج نماذج اختبارات وفقا لمواصفات الورقة الامتحانية المعتمدة من المركز القومى للإمتحانات والتقويم التربوي لفئات الدمج للعام الدراسي 2018/2019.

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