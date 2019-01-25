شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر إقلاع 6 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهد مطار القاهرة الدولى صباح اليوم الجمعة تأخر إقلاع 6 رحلات دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

وقالت مصادر ملاحية بمطار ان رحلتي الخطوط نسما 170 المتجهة إلى جدة، 120 المتجهة إلى تبوك ورحلة الخطوط العربية للطيران 9621 المتجهة إلى الشارقة تأخرتا عن المواعيد المقررة لهما بجدول التشغيل وذلك بسبب أعمال الصيانة.

واضافت المصادر أن رحلة الخطوط الخطوط العمانية 401 المتجهة إلى مسقط، ورحلة الخطوط المغربية 273 المتجهة الى كازابلانكا، ورحلة الخطوط المصرية العالمية 5340 المتجهة مدريد تأخرت عن المواعيد المقررة لهم بجدول التشغيل وذلك بسبب ظروف التشغيل.