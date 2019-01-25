شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. طقس دافئ ورياح مثيرة للرمال على شمال البلاد والصغرى بالقاهرة 11 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غداً السبت طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية دافئ على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد وشمال ووسط سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة.

كما تنشط على غرب البحر المتوسط وجنوب البحر الأحمر مما تؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وسيناء يصاحبها سقوط الامطار على مناطق من جنوب سيناء.

وعن حالة البحر المتوسط فهو مضطرب وارتفاع الموج من 3 إلى 3.5 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فمعتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 8 درجات، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجات، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجات، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجات، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 14 درجات.