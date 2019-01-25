بالأرقام - 3 مشروعات جديدة بتكلفة 398 مليون جنيه بميناء الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن رضا الغندور، المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، عن 3 مشروعات جديدة يجري العمل بها لإحداث طفرة في الميناء الذي يحتل الصدارة على مستوى الجمهورية فيما يتعلق بحجم التجارة.

ويمثل التداول عبر الإسكندرية ما يقرب من 60% من نسبة الموانئ المصرية لتجارة مصر الخارجية.

وقال الغندور، في تصريح لـ"الخليج 365"، اليوم الجمعة، إن المشروع الأول يتضمن إنشاء رصيف 85/3 بطول 400 متر وعمق 14.5 متر وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 383 مليون جنيه، لافتا إلى أن نسبة تنفيذ المشروع وصلت لـ 23 %.

وفي العام المنقضي، حقق ميناء الإسكندرية أعلى إيراد وفائض على مستوى الموانئ المصرية، بـ 4.8 مليار جنيه، في حين كان المستهدف 2.4 مليار جنيه فقط.

وأضاف المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أنه يجرى العمل في صيانة "القزق الميكانيكي" الخاص بإصلاح السفن بميناء الإسكندرية بتكلفة 3.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى الانتهاء من 46% من مشروع تعلية الأسوار الجمركية بتكلفة 11.6 مليون جنيه.

يشار إلى أنه جرى ضم أرض الشركة التجارية للأخشاب والبالغ مساحتها 1.7 كيلو متر لميناء الإسكندرية لتصبح منطقة لوجستية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.