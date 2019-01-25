استئناف حركة قطارات الصعيد بعد توقف 45 دقيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
أعلنت هيئة السكك الحديدية، اليوم الجمعة، تأخر قطار رقم ١٩٣٩ ركاب مكيف أسوان/ القاهرة بمحطة ببا؛ نتيجة عطل مفاجئ بجرار القطار أدى إلى وجود دخنة بالبوجى الأمامي للجرار.
وقال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إنه على الفور تم التنبيه بالاستعداد بجرار آخر بديل واستأنف القطار رحلته بتأخير ٤٥ دقيقة.
وأضاف في بيان اليوم، أن حركة القطارات على الخطوط الطوالي تعمل بصورة طبيعية.
وقدمت الهيئة اعتذارها لركاب القطار نتيجة التأخير الذي حدث.
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