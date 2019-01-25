أخبار مصر | استمرار فعاليات التدريب المصري البحريني المشترك "حمد – 3"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار فعاليات التدريب المصري البحريني المشترك "حمد – 3" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

القائد العام لقوة دفاع البحرين يتفقد القوات البحرية والجوية المشاركة فى التدريب ويشيد بالآداء المتميز خلال كافه المراحل

تفقد المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، القائد العام لقوة دفاع البحرين، القوات المشاركة فى فعاليات التدريب المصري البحرينى المشترك ( حمد -3 ) والذي تنفذه وحدات من القوات البحرية والجوية للقوات المسلحة المصرية والبحرينية، والذي تستضيفه مملكة البحرين الشقيقة حتى نهاية يناير الجارى.

ورحب القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، بالقوات المشاركة من جمهورية مصر العربيه ونقل لهم تحيات الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد موجهًا الشكر على جهودهم في المشاركة بمختلف مراحل التدريب المشترك "حمد-3".

كما أشاد المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، القائد العام لقوة دفاع البحرين، بما لمسه من روح الأخوة والتعاون المشترك للقوات المسلحة للبلدين الشقيقين والذي ظهر من خلال تطبيق مختلف المراحل والفعاليات، مضيفًا أن هذا التدريب يأتى فى إطار دعم التعاون العسكرى بين البلدين وتعزيز وتقوية الروابط التاريخية والأخوية التى تربط مصر والبحرين، كذلك تعميق العلاقات الوثيقة التى تجمع بين الدول العربية الشقيقة لدعم جهود العمل العربى ومواجهة التحديات المشتركة.

وشهدت الأيام الماضية أنشطة تدريبية مكثفة من الجانبين لتنسيق الجهود وتحقيق الدمج والتعارف بين القوات وتنظيم محاضرات نظرية وعملية على الموضوعات والتدريبات التى تم التخطيط لتنفيذها خلال التدريب.

يأتي ذلك في الوقت الذي نفذت فيه القوات الجوية لكلا البلدين العديد من الطلعات المشتركة لتوحيد المفاهيم القتالية والتدريب علي إدارة أعمال القتال الجوى المشترك للهجوم والدفاع على هدف حيوى تحت مختلف الظروف.

كما شاركت القوات البحرية في تنفيذ عدد من الأنشطة تضمنت التدريب على أعمال الدفاع عن السفن ضد العمليات الخاصة أثناء الرباط بالميناء وتجارب المواصلات الإشارية، والتدريب على مكافحة الحريق على أسطح السفن وتشكيلات الإبحار نهارًا وليلًا، والقيام بأعمال الإعتراض البحري وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش وإقتحام السفن المشتبه بها بمشاركة القوات الخاصة البحرية بالتعاون مع القوات الجوية لتنفيذ أعمال التأمين الجوى والتعرف على الجديد فى نظم وأساليب التدريب القتالي لكلا الجانبين.

