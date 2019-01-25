أخبار مصر | السكة الحديد تعتذر عن تأخر قطار "أسوان – القاهرة" لمدة 45 دقيقة

اعتذرت هيئة السكة الحديد، لركاب القطار رقم 1939 مكيف أسوان- القاهرة، وذلك نتيجة تأخر القطار بمحطة ببا نتيجة عطل مفاجئ بجرار القطار أدى إلى وجود دخنة بالبوجى الأمامي للجرار.

وصرح المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، بأنه على الفور تم التنبيه بالاستعداد بجرار آخر بديل واستأنف القطار رحلته بتأخير 45 دقيقة، وأن حركة القطارات على الخطوط الطوالي تعمل بصورة طبيعية وقدمت الهيئة اعتذارها لركاب القطار نتيجة التأخير الذي حدث.

رئيس "السكة الحديد" يتفقد محطة القاهرة

تفقد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد محطة القاهرة لمتابعة انتظام حركة القطارات وكذا إنتظام العاملين وطوائف التشغيل على أرصفة المحطة وشبابيك التذاكر وخلال الجوله قام بتهنئة قيادات شرطة السكة الحديد بمناسبة عيد الشرطة.

كما اطمئن رئيس الهيئة على انتظام حركة مسير القطارات خلال تفقده المراقبات المركزية بمحطة القاهرة وخلال تفقده أرصفة المحطة وشبابيك التذاكر والقطارات، كما شدد على أعمال النظافة بالمحطة وداخل القطارات والأرصفة بهدف تقديم خدمات أفضل لجمهور المسافرين من الركاب.

وأكد رئيس الهيئة على المسئولين والجهات الإشرافية ولجان التفتيش بضرورة التواجد فى مواقع العمل بهدف توفير سلامة وأمان حركة مسير القطارات للعمل على تحسين مستوى الخدمة من انتظام مواعيد القطارات وتحسين مستوى النظافة بالمحطات والقطارات وإرضاء العميل خلال الفترة المقبلة.