شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر قطار «أسوان – القاهرة» 45 دقيقة.. و«السكة الحديد» تعتذر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتذرت هيئة السكة الحديد، صباح اليوم، عن تأخر قطار رقم ١٩٣٩ركاب مكيف اسوان/ القاهرة بمحطة ببا نتيجة عطل مفاجئ بجرار القطار، أدى إلى وجود دخان بالـ«بوجى» الأمامى للجرار.

وأكد المهندس اشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أنه على الفور تم التنبيه بالاستعداد بجرار آخر بديل واستأنف القطار رحلته بتأخير ٤٥ دقيقة.

وأشار «رسلان» إلى أن حركة القطارات تعمل الآن بصورة طبيعية.