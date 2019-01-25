شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية الحصول على سيارة متنقلة ضمن مشروع تشغيل الشباب × 9 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، باب التقدم للمرحلة السادسة من مشروع المنافذ والخدمات التسويقية المتنقلة "عربيتى" فى جميع الإدارات التموينية والمكاتب التابعة بمراكز ومدن المحافظة.

هذا وقد وضعت المديرية عددًا من الشروط من أجل الحصول على الخدمة فى إطار تشغيل الشباب وخلق فرص عمل.

”الخليج 365” من خلال التواصل مع مديرية التموين حصل على الشروط الخاصة بالحصول على تلك الخدمة تعرف عليها:

1 – المشروع ضمن مشروع المنافذ والخدمات التسويقية المتنقلة بالتعاون بين وزارة التموين وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

2 – السيارات المقدمة منها سيارات مبرد بالكامل ونصف مبر ونصف بقالة حمولة 1 طن تقريباً.

3 – لا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة ولا يتجاوز 50 سنة.

4 - أن يكون حاصلاً على مؤهل متوسط أو عالى.

5 – ألا يكون قد سبق له الاستفادة من أى مشروعات أخرى من البرنامج نفسه.

6 – أن يكون المتقدم غير مؤمن عليه من قبل التامينات الاجتماعية.

7 – أن يتمع بحسن السمعة ونقاء صحيفة الحالة الجنائية.

8 – أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية.

9 - ألا يكون عاملاً بالقطاع الحكومى أو القطاع الخاص.