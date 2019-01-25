شكرا لقرائتكم خبر عن العداء الإثيوبى جيتانا تاميرا مولا يتوج بلقب ماراثون دبى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت صباح اليوم فى منطقة الجميرا بدبى فعاليات النسخة الـ20 من ماراثون دبى، والذى يقام برعاية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبى رئيس مجلس دبى الرياضى، وبدعم من مجلس دبى الرياضى، بمشاركة نحو 30 ألفاً من الرياضيين.

وتُوج العداء الإثيوبى جيتانا تاميرا مولا بلقب الماراثون، محققاً زمناً قياسياً فى الماراثون حيث سجل ساعتين و3 دقائق و34 ثانية. وحلت العداءة الكينية روث تشيبنجيتش أولاً فى نفس السباق للسيدات، حيث وصلت إلى خط النهاية فى ساعتين و17 دقيقة و7 ثوان.



العداء الإثيوبى

بدأت فعاليات الماراثون، فى السادسة إلا 5 دقائق، بسباق رياضية الكراسى المتحركة وعدائى النخبة، وبعدها بساعة، انطلق باقى المشاركين غير المحترفىن فى السباق الرئيسين، ومسافته 42.195 كيلومتر، ثم انطلق العداؤون المشاركون فى سباق 10 كيلومترات.



العداءة الكينية

ويبلغ مجموع جوائز السباق الرئيس للماراثون، ومسافته 42.195 كم، 385 ألف دولار، مقسمة بالتساوى بين أبطال سباقى الرجال والسيدات، ليحصل البطل فى كل من السابقين على جائزة مالية قيمتها 100 ألف دولار، فىما يحصل على 40 ألف دولار كل من صاحبي المركز الثاني فى السباقين، وصاحبي المركز الثالث على 20 ألفاً لكل منهما، وتتدرج الجوائز حتى المركز العاشر، ويحصل صاحباه على 2.500 دولار لكل منهما.