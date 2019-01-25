شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: "بحاول علشان نستضيف أمم أفريقيا والاستاد يتسع لـ12 ألف شخص" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، أنه يسعى لأن تكون محافظة أسوان ضمن المحافظات التى تستضيف مباريات بطولة الأمم الأفريقية، قائلا: "بتخانق علشان الموضوع ده، وكلمت وزير الشباب والرياضة والكابتن أحمد شوبير والكابتن محمود سعد، أكتر من مرة وقلت لهم إن أسوان لازم تستضيف مجموعة من أمم إفريقيا لأنها عاصمة الشباب الإفريقى، وتساءلت أمامهم كيف تستضيف مصر حدث رياضى أفريقى لا يكون لأسوان نصيب منه".

وأشار محافظ أسوان، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إلى أن البطولة الإفريقية تضم 24 فريق، ويمكن لأسوان استضافة مجموعة منهم فى الصعيد الذى لا يوجد فيه مدينة واحدة ضمن المدن التى تستضيف البطولة، موضحا أن استبعاد المسئولين فى اتحاد الكرة للمحافظة كان بزعم أن استاد أسوان لا يسع لعدد الجماهير، بينما كان ردى عليهم بأن الاستاد يسع لـ12 ألف متفرج ويمكن أن يصل لـ15 ألف بعد استغلال الفراغات الموجودة فى المدرجات.

وأضاف "إبراهيم"، أن الأدوار الأولى من البطولة لا تشهد هذا الكم من الجماهير، وكانت هناك أقاويل من مسئولى الرياضة بأن الطقس فى أسوان سيكون حاراً خلال فصل الصيف، وكان أيضاً ردى عليهم بأن البطولة كانت ستنظم فى أفريقيا وهى أشد حرارة من أسوان.