شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء: ليس لدي حسابات على صفحات التواصل الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه ليس لديه أي حسابات أو صفحات على منصات التواصل الاجتماعي سواء الفيسبوك أو توتير أو الانستجرام.

ونفي المحافظ، في تصريح له، إغلاق الطريق الدولي«العريش/ القنطرة شرق»،والذي يربط بين المحافظة ومحافظات الجوار، أو إغلاق مدينة العريش لمدة ثلاثة شهور..مؤكدًا أن ما يتردد مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة.

وحذر المحافظ من الشائعات، حيث أن الشائعات تقوم بالتدمير، وأن الشائعة ليست مشكله في حد ذاتها، بل تبعات هذه الشائعة وخوف المواطنين وحالة القلق والترقب التي تنتابهم ورد الفعل أخطر من الشائعة نفسها..ضاربًا لذلك مثال، حيث انه عندما يتم تداول شائعة إغلاق الطريق، يقوم المواطنون بالإقبال على شراء السلع والمنتجات وتخزينها بكميات كبيرة، ما يضر المعروض في السوق من هذه المنتجات.

وطالب المحافظ بالرجوع للمصادر الرسمية والمسئولين وكبار الصحفيين في تأكيد ونفي أي شائعة، والتي يساعد على انتشارها وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثة..كما طالب المحافظ بتوخي الدقة فيما يتم تداوله على منصات التواصل الإجتماعي المختلفة.

يذكر أنه يتردد بين المواطنين في محافظة شمال سيناء وخاصة مدينة العريش شائعة إغلاق طريق السفر«العريش/القنطرة شرق» لمدة ثلاثة أشهر، ومنع دخول وخروج المواطنين، وهو ما نفاه المحافظ وأكد على عدم صحته.