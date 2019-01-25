شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تجهز حملة قومية للقمح لزيادة الإنتاج وتدقيق المساحات المنزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثل فى معهد البحوث الحقلية، تجهيز وإعداد أعمال الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح لرفع الإنتاجية، تجوب كافة القرى والمراكز بالمحافظات، لتوعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة حول طرق الرى والتسميد وبرامج توعية حول الحصاد والدريس لتقليل الفاقد، وتدقيق المساحات المنزرعة بمحصول القمح، مما يضمن وجود بيانات حقيقة وكاملة حول المساحات المنزرعة بالمحصول لهذا الموسم، كذلك الإنتاجية المتوقعة.

قال الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه يتم حاليًا تجهيز الحملة القومية للقمح تجوب جميع قرى ومراكز محافظات الجمهورية، لتوعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة حول الطرق الرى والتسميد لزيادة الإنتاج وتقليل الفاقد فى عمليات الحصاد والتخزين، موضحًا أن الحملة تضم العديد من اللجان منها بحوث القمح، وأمراض النبات، وإنتاج وفحص التقاوى، والمعمل المركزى للحشائش، وتقيم الحملة التجمعات الإرشادية والندوات والدروس العلمية والعملية ويحضرها آلاف المزارعين وطلاب المدارس الثانوية الزراعية.

وأضاف علاء خليل، أن الحملة القومية سواء للقمح والفول البلدى والشعير والمحاصيل الزيتية، تعمل على التوسع فى نشر الحقن بالأمونيا والتسوية بالليزر والزراعة على مصاطب خاصة القمح للتغلب على نقص الأسمدة الأزوتية وقلة الأيدى العاملة وتوفير مياه الرى وتقليل تكاليف الزراعة، مؤكدًا أن الحملة تحرص على استمرار المرور والمتابعة سواء على الحقول الإرشادية أو ما يجاورها من حقول مزارعين.