شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح ميناء نويبع البحرى وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء، فى تمام الساعة الواحدة صباحًا بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.

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