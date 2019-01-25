شكرا لقرائتكم خبر عن أهم مطالب الاستثمار بالمناطق الصناعية فى سوهاج × 17 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت جمعية المستثمرين بسوهاج برئاسة المهندس محمود الشندويلى ورقة عمل شملت أهم مطالب الإستثمار على مستوى المحافظة، وذلك للنهوض بالمناطق الصناعية الأربعة الموجودة "الكوثر وغرب جرجا وغرب طهطا وغرب جرجا".

”الخليج 365” حصلت على تلك المطالب من خلال التواصل مع رئيس جمعية المستثمرين بسوهاج، والتي شملت 17 مطلبا لتعرضهًا أمام المسئولين تعرف عليها:

1- إعادة النظر فى منظومة المصروفات والأعباء والرسوم المفروضة حاليًا على مكونات العملية الإنتاجية.

2- السعى بكافة الوسائل لإعادة تشغيل الوحدات الإنتاجية المتوقفة كليًا أو جزئيًا عن العمل وتقويم المصانع المتعثرة بسبب مديونياتها.

3- خفض الفائدة على القروض الصناعية.

4- يجب الإيقاف المؤقت لأى زيادة في أسعار الطاقة للمصانع حتى تزال عثرتها ويكتفى بإلغاء الدعم على المصانع كثيفة الطاقة، والذى تم مؤخرًا بعد ذلك يتم الزيادة تدريجيا بعد إزالة عثرتها.

5- استكمال الإجراءات الإدارية المطلوبة فى الحصول على التراخيص وتفعيل مكتب هيئة التنمية الصناعية بسوهاج وتحقيق اللامركزية والشباك الواحد.

6- تحسين حالة الطرق والمواصلات فى المناطق الصناعية الريفية غرب جرجًا وغرب طهطا والاحايوة شرق.

7- نظرًا لارتفاع تكاليف نقل المواد الخام أو المنتجات النهائية يجب إيجاد وسيلة أقل تكلفه مثل النقل النهرى والذى أصبح ضرورة وكذلك السكة الحديد لأنها أقل 40% فى التكاليف عن النقل البرى.

8- توفير المياه والكهرباء والرصف فى المناطق الصناعية بالكفاءة المطلوبة وتخفيض أسعار المقايسات.

9- صعوبة الحصول على تمويل – رفض البنوك تمويل المشروعات بحجة أن الأرض غير مملكة أو مسجلة ويجب تخفيض الضمانات المالية.

10- خفض رسوم تسجيل الرهن العقارى والمصاريف القضائية التى تصل إلى 7.5%.

11- إقامة نقطة تجارة دولية فى المحافظة.

12- تحديث بيانات الشركات وعمل بوابة إلكترونية لتسويق المنتجات لأن حجم 70% من حجم التجارة العالمية يتم إلكترونيًا.

13- يجب عمل خريطة استثمارية داخل المحافظة توضح أماكن المناطق الصناعية والأراضى المتاحة وكذلك الخامات التي يمكن أن تقوم عليها هذه الصناعات.

14- تحقيق اللامركزية فى المحافظة بكل الوزارات لسير العمل.

15- السرعة فى تحقيق خدمات نظام الشباك الواحد.

16- الاهتمام بتطوير التعليم الفنى تطويرًا حقيقيًا، وهو من أولويات جذب الإستثمارات وربط السياسات التعليمية بالاجتياجات الفعلية لسوق العمل.

17- إنشاء مراكز للتحكيم بفرع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بسوهاج ليكون خاصًا بمنازعات المستثمرين بالصعيد، وحيث إن هذا مطلب ملح لجميع مستثمرى الصعيد لتفادى بطئ التقاضى وتشجيع الاستثمار بسرعة وإنهاء المنازعات الخاصة بالمستثمرين بمناطق الصعيد.