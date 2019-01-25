أخبار مصر | "صلاح جزء من الحكاية".. "التضامن" تعقد ندوة لإطلاق "أنت البطل" بمعرض الكتاب اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صلاح جزء من الحكاية".. "التضامن" تعقد ندوة لإطلاق "أنت البطل" بمعرض الكتاب اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، اليوم الجمعة، ندوة إطلاق العمل القصصى بعنوان "أنت البطل "، والذى أعده الصندوق بالتنسيق مع اللاعب الدولى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى لوقاية الأطفال من مخاطر التدخين والمخدرات.

ومن المقرر أن تقوم الوزيرة بالإعلان عن الأنشطة المختلفة، التي تم تنفيذها بهدف توعية الشباب بأضرار المخدرات، وذلك بحضور العديد من الأدباء والكتاب والمهتمين وخبراء فى مجال الوقاية من المخدرات ومحمد فتحي، مؤلف العمل القصصى.

ويعقد اللقاء في تمام الساعة الواحدة ظهرا، بقاعة الحفلات بلازا "1" الدور العلوى بأرض المعارض الجديدة، خلف مسجد المشير طنطاوى.

وكانت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، قد أطلقا من داخل جناح الوزارة بمعرض الكتاب عملا قصصيا جديدا بعنوان "أنت البطل" في إطار حملة "إنت أقوي من المخدرات" و التي قادها سفير الحملة اللاعب الدولي محمد صلاح.

تدور أحداث قصة " أنت بطل" عن الطفل المصري عمر، 13 عاما، الذي لم يكن يعلم أن حلمه بالتقاط صورة مع النجم "محمد صلاح" سيدخل به إلى مغامرة مثيرة في عالم الإدمان.

ويقع صديق له فى دائرة تعاطى المخدرات بسبب أصدقاء السوء، دون أن يعرف بأن تراجع مستوى أداء صديقه فى الرياضة وعدم انتظامه في الدراسة نتيجة التدخين وتعاطيه المخدرات، ويتذكر بأن اللاعب الدولي قاد حملة "أنت أقوى من المخدرات" وأن صورة اللاعب مع شعار الحملة على سُوَر مدرسته.

ويقوم بالبحث عن أي وسيلة تمكنه من التواصل مع النجم العالمي لطلب المساعدة فى إنقاذ صديقه، حيث قام بالتواصل مع البريد الإليكتروني للنادي الذي يلعب فيه محمد صلاح، وتستمر أحداث القصة في العديد من المفاجآت حتى ظهور اللاعب الدولي في النهاية.

ويأتي ذلك على هامش افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم معرض القاهرة الدولى للكتاب وتفقده جناح صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، وبحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير الصندوق.

وأسفرت الحملة عن تفاعل أكثر من 60 مليون شخص علي وسائل التواصل الاجتماعي وزادت نسبة الاتصال علي الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان بمقدار 400 ٪.

وقالت "والى"، إننا نطلق اليوم مرحلة جديدة للحملة وهي بداية لسلسلة مغامرات " أنت البطل " والتي تم اعدادها مع اللاعب الدولى محمد صلاح لتوعية الأطفال في الشريحة العمرية من ( 9 الي 13 عام)، ﻭانه سيتم توظيف العمل القصصي ضمن فاعليات معرض الكتاب من خلال ورش عمل ومجموعات للسرد والحكي تستهدف الأطفال رواد المعرض مع توزيع 10 الاف نسخة مجانية عليهم لرفع الوعي بخطورة تعاطي و إدمان المخدرات، في إطار عمل فني جذاب يستثمر أحد أهم النماذج الشبابية الملهمة للأطفال مع تحفيزهم بتقديم جوائز رياضية من خلال تنظيم مسابقات فنية وأدبية.

وأوضحت "والى" إنه سيتم نشر هذا العمل القصصي بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والثقافة باستهداف أكثر من نصف مليون طالب داخل المدارس وقصور الثقافة (كمرحلة آولي ) خلال عام 2019 ويقوم بتنفيذ هذه الفاعليات بالكامل متطوعين شباب حيث يوجد لدى صندوق مكافحة وعلاج الادمان 27 الف متطوع بكافة المحافظات.

وأشارت "والى" إلى أن شهر مارس القادم سيشهد إطلاق مرحلة جديدة من حملة( انت أقوى من المخدرات) مع اللاعب الدولي مع محمد صلاح بتصوير وبث إعلانات جديدة لتوعية الأطفال والشباب.