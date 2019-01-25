انت الان تتابع الأرصاد: اليوم عاصفة ترابية.. والأحد انخفاض بالحرارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عاصفة ترابية

صرح الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ستتعرض، اليوم الخميس، لرياح مثيرة للرمال والأتربة، تصل إلى حد العاصفة على الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية، وستقل سرعة الرياح، غدا الجمعة، على أن تعود مرة أخرى يومي السبت والأحد لنفس سرعتها، وستصل إلى حد العاصفة لكنها ستكون على المناطق الغربية فقط، ولن تصل إلى القاهرة. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد".

وأضاف عبد العال: "ترتفع درجات الحرارة بمعدل درجتين، بدءا من اليوم وحتى بعد غد، ومن المتوقع أن تتراوح درجة الحرارة في القاهرة والوجه البحري ما بين 22 و23، لكن بدء من يوم الأحد المقبل يبدأ انخفاض درجات الحرارة بمعدل يتراوح ما بين 3و4 درجات".وعن الجدل الدائر حول عبارة "مناخ مصر حار جاف صيفا معتدل ممطر