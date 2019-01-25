شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر لدى صربيا يؤكد خلال الاحتفال بذكرى ثورة يناير تطور العلاقات بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد سفير مصر في بلجراد عمرو الجويلي أن العلاقات الثنائية بين مصر وصربيا شهدت تطورا ايجابيا على مدار العام الماضى والذى عكسته زيارتان رفيعتا المستوى من جانب الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب في شهر يوليو، وسامح شكرى وزير الخارجية في نوفمبر الماضي، وأيضا التوقيع على عدد من مذكرات التعاون في مجال الشباب والرياضة والتدريب الدبلوماسى.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السفير مساء اليوم الخميس خلال حفل استقبال أقامه بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة ٢٥ يناير، بحضور أعضاء الجالية المصرية في صربيا، ورابطة الشباب بجمعية الصداقة المصرية الصربية التي أعيد تأسيسها مؤخراً.

وأشار الجويلى إلى العديد من الأنشطة الثقافية من بينها أول مشاركة لدار الأوبرا المصرية ومعرض للوثائق التاريخية وأسبوع للفيلم المصرى، وأول مشاركة في معرض بلجراد للكتاب.

وأضاف سفير مصر في بلجراد أن العام الحالى سيشهد عدداً من الأنشطة الاقتصادية الرائدة منها انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة لأول مرة منذ أكثر من ٨ سنوات، وتفعيل مجلس الأعمال المشترك، فضلاً عن أوسع مشاركة لمصر في معرض بلجراد السياحى؛ وعدد من الفعاليات الثقافية المميزة منها مشاركة مصر كضيف شرف لمعرض بلجراد للكتاب في أكتوبر وأول مشاركة لمصر بفيليمن في مهرجان بلجراد السينمائى الدولى في فبراير المقبلين.

ودعا الجويلى الجالية المصرية إلى المشاركة بفعالية في تلك الأنشطة، مؤكداً على الدور الرئيسى الذي تلعبه في دعم العلاقات الثنائية.

وأكد سفير مصر لدى صربيا على أن ما تشهده مصر من مشروعات تنموية موسعة هو ترجمة عملية للعزيمة الجديدة السائدة التي يجسدها هذا الاحتفال، داعياً الجالية المصرية إلى تسخير إمكاناتها لدعم تلك المشروعات، كل في نطاق اختصاصه وطبقاً لقدراته.