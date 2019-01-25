شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيزات أمنية على مستوى الجمهورية تزامنًا مع ذكرى 25 يناير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعزز الأجهزة الأمنية من تواجدها بمحيط مؤسسات الدولة والمنشآت الحيوية، تزامناً مع ذكرى ثورة 25 يناير واحتفالات عيد الشرطة.
وتشهد الشوارع انتشارًا أمنيًا مكثفًا بشكل كبير، مع استمرار الحملات الأمنية التى تستهدف الخارجين عن القانون وكافة صور المخالفات.
ومن المقرر أن يتفقد مدراء الأمن الشوارع والميادين للتأكد من الانتشار الشرطى الجيد، ومراجعة خطط التأمين والتشديد على التعامل بحسم وقوة مع أية محاولات للخروج عن القانون.
كانت هذه تفاصيل خبر تعزيزات أمنية على مستوى الجمهورية تزامنًا مع ذكرى 25 يناير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.