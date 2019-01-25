شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيزات أمنية على مستوى الجمهورية تزامنًا مع ذكرى 25 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعزز الأجهزة الأمنية من تواجدها بمحيط مؤسسات الدولة والمنشآت الحيوية، تزامناً مع ذكرى ثورة 25 يناير واحتفالات عيد الشرطة.

وتشهد الشوارع انتشارًا أمنيًا مكثفًا بشكل كبير، مع استمرار الحملات الأمنية التى تستهدف الخارجين عن القانون وكافة صور المخالفات.

ومن المقرر أن يتفقد مدراء الأمن الشوارع والميادين للتأكد من الانتشار الشرطى الجيد، ومراجعة خطط التأمين والتشديد على التعامل بحسم وقوة مع أية محاولات للخروج عن القانون.