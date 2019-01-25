شكرا لقرائتكم خبر عن 342 سفينة تعبر قناة السويس بحمولة 23 مليون طن خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال أسبوع، من الخميس الماضى وحتى أول أمس الأربعاء، عبور 342 سفينة بالمجرى الملاحى لقناة السويس من الاتجاهين، بحمولة 23.1 مليون طن.

وأكد الفريق مُهاب مميش، أن الطفرة التى تشهدها حركة الملاحة فى قناة السويس سواء من حيث العدد أو الحمولة، دليل جازم على نجاح مشروع قناة السويس الجديدة والرؤية المستقبلية لإدارة القناة فى تطوير المجرى الملاحى للقناة وتعميقه لجذب السفن ذات الحمولات الكبيرة، بالإضافة إلى اتباع الهيئة لمجموعة من السياسات التسويقية المرنة التى استطاعت جذب العديد من الخطوط الملاحية التى لم تكن تعبر القناة من قبل.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، عن عبور 33 سفينة، قناة السويس يوم الخميس الماضى، بحمولة 2.2 مليون طن سفن، وعبور 44 سفينة بحمولة 3.3 مليون طن قناة السويس يوم الجمعة، وعبور 41 سفينة قناة السويس يوم السبت بحمولة 2.9 مليون طن، وعبور 46 سفينة قناة السويس يوم الأحد بحمولة 2.6 مليون طن، كما عبرت يوم الاثنين 54 سفينة بحمولة 3.2 مليون طن، وعبرت يوم الثلاثاء 53 سفينة بحمولة 3.4 مليون طن، وعبرت أول أمس الأربعاء قناة السويس 71 سفينة بحمولة 5.5 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال أسبوع من الاتجاهين إلى 342 سفينة بحمولة 23.1 مليون طن.