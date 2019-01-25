شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الجيزة: إضافة 8 ماكينات للغسيل الكلوى بمستشفى الصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالجيزة، أنه جاري اتخاذ إجراءات الاستلام النهائي لمبنى مستشفى الصف عن طريق مخاطبة الوزارة حتى يتسنى اتخاذ إجراءات رفع كفاءة وحدة معالجة مياه الكلى الصناعي بالمبنى الجديد لاستيعاب 24 ماكينة غسيل كلوي بدلا من 16 ماكينة لصالح المرضى وتم تعزيز بند صيانة آلات ومعدات بمبلغ 60000 جنيه، لرفع كفاءة الوحدة.

وأضافت مديرة مديرية الصحة بالجيزة، فى تصريحات خاصة، أنه تم إنشاء قسم للحروق بقسم الجراحة العامة بالمستشفى بقوة أربع أسرة، وتم اتخاذ إجراءات التعاقد مع إدارة التخلص من النفايات الطبية الخطرة بالمديرية للتخلص من ناتج الفرم الخاص بالمستشفى.

وأشارت سرور أنه تم البدء في اتخاذ إجراءات عمل مخارج بقسم الحضانات لزيادة عدد الحضانات وذلك بعد الاستلام النهائي للمبنى والتنبية على سرعة صيانة جهاز الأشعة المقطعية الخاص بالمستشفى لافتة الى أنه تمت الموافقة للمستشفى على تعزيز بند صيانة آلات ومعدات بمبلغ 690000 جنيها، و انتداب أطباء باطنه وكلي صناعي ومناظير جهاز هضمي من مستشفيات الجيزة، وذلك ليتم بدء العمل بمركز علاج فيروس سي بالمستشفي وتوفير الأطباء والعلاج وبدء العمل 15-2-2019 كما تم تشغيل وحدة الرعاية المتوسطة بالمستشفي بسعة 5 أسرة وتم تدريب الأطباء بها، وعمل صيانة للكهرباء بالكامل لقسم الاستقبال والطوارئ.