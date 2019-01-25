"الزراعة" تواصل الحملات المفاجئة على مشاتل الخضر والفاكهة لضبط المخالفين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، حملاتها المفاجئة على مشاتل الخضراوات والفاكهة، بمختلف المحافظات، للتأكد من تراخيص المشاتل والمنتجات التى يتم طرحها للمزارعين لضبط المخالفين.

وأصدرت وزارة الزراعة مجددا تعليماتها لمديريات الزراعة بجميع المحافظات بالمرور على منافذ الشتلات، وإنهاء جميع إجراءات التراخيص وتحويل المخالف لجهات التحقيق، بالإضافة إلى منع تصدير شتلات الفاكهة للخارج إلا من خلال المنافذ المعتمدة من قبل الوزارة، موضحة أن شراء الشتلات من المنافذ المعتمدة تضمن الحصول على منتج خال من الأمراض والآفات ويحقق إنتاجية عالية للمحصول.

وناشد المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، المزراعين عند شراء المزارعين شتلات الخضار والفاكهة لا بد أن تكون من المنافذ ومشاتل الإنتاج المعتمدة من قبل وزارة الزراعة، لزيادة الإنتاجية، وضمان جودة المنتج وخلوه من الأمراض، مؤكدا أن هذه المشاتل تخضع لإشراف وزارة الزراعة، والجهات الفنية لضمان حصول المزارعين على شتلات من مصادر موثوق منها ومنتجة من أنواع تقاوى مسجلة ومعتمدة لزيادة الإنتاج من الخضراوات فى الأسواق المحلية، وزيادة الصادرات إلى الخارج تنطبق عليها جميع المواصفات التصديرية.