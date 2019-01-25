شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. عضو بحملة «خليها تصدي» يتوقع انخفاض أسعار هذه السيارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمد شتا، عضو حملة «خليها تصدي»، أن أسعار السيارات ستنخفض مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن 10% نسبة الربح العادل في سعر السيارة كما يحدث في جميع دول العالم .

وأضاف شتا خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «MBC مصر» أن "السيارات المجمعة محليا سواء جديدة أو مستعملة سوف تنخفض أسعارها من 40% إلى 50%".

وأشار إلى أن الهدف من الحملة هو الوصول للسعر العادل في مصر مقارنة بالدول الأخرى وذلك يأتي بالمقارنة بين أسعار السيارات في الخليج وأوروبا؛ نظرا لأنه في أوروبا معظم السيارات تدفع بين 16- 19% ضرائب، وهو نفس حجم الضرائب، التي تدفع على السيارات 1600 سي سي، التي دخلت بصفر جمارك، والتى تبلغ 18%.

وأكد أن الإفراجات الجمركية ليست سرا حربيا، ومع وجود مواقع التواصل الاجتماعي بدأ المواطنون يشعرون أن هامش الربح في السيارت الأوروبية كبير، مشيرًا إلى أن هامش الربح بالسيارات الأوروبية المستوردة يتراوح بين 20-30% على معظم السيارات، بينما هامش الربح للسيارات المجمعة داخل مصر، أعلى من ذلك بكثير.

يذكر أن حملة «خليها تصدي»، تدعو عبر مواقع التواصل الاجتماعى لمواجهة جشع تجار السيارات ومقاطعة شراء السيارات من المعارض.