شكرا لقرائتكم خبر عن «مستقبل وطن» بمطوبس يهدي أحد مصابي قوات الأمن المركزي بدرع الحزب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أهدى حزب مستقبل وطن بمطوبس بقيادة الدكتوره فريده عبده، أمين عام الحزب بمطوبس وإيهاب المسماري، أمين التنظيم بالمركز والسعيد عبدالدايم، أمين التنظيم ببندر مطوبس أحد الأبطال من مجندي قوات الأمن المركزي الذي بترت ساقه ساقه واصبعين من يده أثناء تأديته واجبه بمحافظة شمال سيناء، درع الحزب وشهادة تقدير على بطولته.

وكان الشاب الذي يدعى خالد الملاح، حاصل على دبلوم صناعة، أثناء فرقته بتمشيط إحدى المناطق بشمال سيناء أحس بوجود لغم تحت قدميه زرعه الإرهابيين إلا أن البطل لم يرفع قدمه من فوق اللغم إلا بعد أن تحرك زملاءه من الموقع حتي لايصابوا عند الانفجار، وبعد مغادرتهم الموقع انفجر اللغم وأصيب وتم نقله للمستشفى العسكري لعلاجه ثم إلى قريته الضهر بمطوبس لتطمئن عليه أسرته ثم تم إعادته للمستشفي لتكملة علاجه.

وأكد الشاب أنه سعيد جد بتمكنه من أن يفدي زملاءه من الانفجار وأنه كان يتمني الاستشهاد في سبيل وطنه الذي يحبه لتتطهر مصرنا الحبيبه من هؤلاء الإرهابيين الخونه والدواعش الذين يريدون أن يفتكوا بشعبنا، وأنه يتمني أن يتم علاجه ليلحق بزملائه ليشاركهم في حربهم ضد الإرهاب.