شكرا لقرائتكم خبر عن قطع التيار الكهربائى عن 9 مناطق بمدينة بنها لمدة 3 ساعات غدًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المهندسة آمال بركات، رئيس قطاع كهرباء القليوبية، عن فصل التيار الكهربائى عن محطة محولات مدينة بنها، السبت المقبل، وذلك لإجراء الصيانة الطارئة اللازمة للشبكات، لمدة 3 ساعات من الساعة التاسعة صباحًا وحتى 12 من ظهر اليوم نفسه.
وأكدت رئيس قطاع كهرباء القليوبية، فى تصريحات لها، أن أهم المغذيات المتأثرة بالفصل هى مناطق "مساكن الموالح، عزبة البرنس، شارع كلية العلوم، شارع الشبان المسلمين، مساكن شرق وغرب الاستاد، خلف سنترال بنها الجديد بكفر السرايا، خلف مسجد إبراهيم مرسى، شارع مديرية الأمن القديمة بوسط البلد، شارع الصاغة بوسط البلد".
وأوضحت رئيس قطاع كهرباء القليوبية، أنه تم إخطار الجهات المعنية بفصل التيار؛ وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة خلال مدة الفصل، والتى تصل 3 ساعات وإدارة شئونهم لحين الانتهاء من أعمال الصيانة بالمحطة.
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