شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تصحيح امتحانات أولى ثانوى التجريبية مستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استمرار تصحيح كراسات الامتحان التجريبى لطلاب الصف الأول الثانوى العام، لمدة قد تصل إلى نهاية الأسبوع المقبل.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن التصحيح انطلق مع بداية أول يوم امتحان 13 يناير الجارى ومتواصل فى جميع المواد، لافتة إلى أن إجابة الطالب فى نفس كراسة الأسئلة ساهم فى توفير الوقت والجهد بالنسبة لمقدرى الدرجات فى جميع المواد.

وأشارت المصادر إلى أن هناك متابعة دقيقة لعملية التصحيح ورصد الدرجات حتى يتم الإعلان عن النتيجة خلال الفترة المقبلة.

وكانت طلاب الصف الأول الثانوى انتهوا أمس الخميس، من أداء أول امتحان تجريبى للتدريب على الثانوية التراكمية القائمة على تغيير ثقافة الحفظ إلى الفهم، ويؤدى الطالب خلال دراسته بالثانوية التراكمية 12 امتحانًا بواقع 4 امتحانات فى كل عام دراسى من الأول حتى الثالث الثانوى العام.