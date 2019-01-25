شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن محاكمة 30 متهمًا بـ"داعش إسكندرية" بعد حجز القضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشكت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، من تسطير كلمة النهاية فى محاكمة 30 متهمًا بقضية "داعش إسكندرية" بعد حجز القضية للحكم، وتوجد مجموعة الأسئلة حول الدعوى.

ـ تنظر الدعوى الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد.

ـ حدد محكمة استئناف القاهرة جلسة 19 يونيو 2018، وتلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، وطالب بتطبيق مواد الاتهام على المتهمين.

كم عدد الجلسات التى نظرتها المحكمة فى الدعوى؟

ـ نظرت المحكمة 13 جلسة فى الدعوى وكان أخرها جلسة 22 يناير الجارى، وكانت أخر الجلسات قبل حجز القضية للحكم.

كم عدد الجلسات التى ترافع فيها دفاع المتهمين؟

ـ استمعت المحكمة لدفاع المتهمين على مدار 6 جلسات تقريبًا والتمس الدفاع البراءة، وكان آخر جلسات المرافعة للمحامى على إسماعيل دفاع أغلب المتهمين المقبوض عليهم فى الدعوى.

ما أهم الأحداث التى شهدتها جلسات المحاكمة؟

ـ فى جلسة فى 21 يونيو 2018، تعرف شاهد الإثبات حسام باولو صاحب محل كحوليات، على المتهم حمزة شعبان والذى قام بزرع عبوة ناسفة داخل المحل الخاص به، وعقب الجلسة أمرت المحكمة بقيام مأمورية تأمين لإيصال الشاهد إلى محل إقامته خوفا على حياته.

ماذا قالت النيابة فى مرافعتها بالقضية؟

فى 3 نوفمبر 2018، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة وطالبت النيابة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وجاء فى المرافعة: "الإرهاب يطل علينا كل صباح متباهى بمقتل هذا أو ذاك، ذلك الإرهاب الذى جعل القتل والتفجير أمر تعتاد عليه الأسماع، نقف اليوم فى هذه القاعة المقدسة ونسمع داخل قفصها خطاب تكفير واستباحة للأنفس والأموال، إن هؤلاء الإرهابيين يطوعون الإسلام وفق أهوائهم واتخذوا من الإسلام مظهرا لهم وإذا اطلعنا على سرائرهم لوجدناهم كاذبون".

ما التهم التى تواجه المتهمين؟

ـ يواجه المتهمون العديد من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتخطيط لتنفيذ عمليات عدائية ضد رجال الجيش والشرطة والتخطيط لاستهداف 5 كنائس فى إسكندرية ودمياط والجيزة، والاتصال بتنظيم داعش بسوريا، وحيازة أسلحة وذخيرة.

ما أخر قرارات المحكمة؟

ـ فى الجلسة المنعقدة بتاريخ 22 يناير 2019، قررت المحكمة حجز الدعوى لجلسة 30 مارس للنطق بالحكم.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 30 إرهابيًا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لتشكيلهم جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم "داعش الإرهابى" وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات وإمدادها بالمعلومات والملاذات الآمنة لإيواء أعضائها وارتكاب جرائم استهداف الكنائس والمواطنين المسيحيين والمنشآت الحيوية للدولة، وتلقى تدريبات عسكرية بمعسكرات تنظيم (داعش) بسوريا وليبيا.