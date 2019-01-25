اليوم.. أوركسترا تشجيانغ السيمفوني يحيي حفلًا في الأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تستضيف دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، اليوم الجمعة، أوركسترا تشجيانغ السيمفوني الصيني ليقدم حفلين بالقاهرة والاسكندرية يقاما بالتعاون مع كل من سفارة الصين بمصر ومركزها الثقافي بالقاهرة، في تمام الثامنة مساء على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، ومساء الأحد المقبل على المسرح الصغير.

يتضمن برنامج الحفل تقديم رائعة الموسيقار عمر خيرت: "فيها حاجة حلوة"، إلى جانب مختارات من أشهر المؤلفات الكلاسيكية العالمية لكل من موتسارت، تشايكوفسكي، كورساكوف، بيزيه وموسيقى فلكلورية رومانية، بالاضافة إلى أعمال تقليدية ومحلية فى القالب الكلاسيكى من بينها: افتتاحية مهرجان الربيع، تشجيانج الجميلة، عبور النهر، رقصة شعب ياو، ثلاثية رومانسية.

جدير بالذكر أن أوركسترا تشجيانغ السيمفوني ينتمي لمسرح تشجيانغ للأغنية والرقص، ويمتد تاريخه نحو 60 عاما ويعتمد على الثقافية الثرية للمقاطعة التى يحمل اسمها، كما يضم ريبرتواره عدد من أشهر المؤلفات العالمية والتقليدية والشعبية، وقدم الكثير من العروض الناجحة داخل الصين وبمختلف أرجاء العالم منها كوريا الجنوبية، اليابان، فرنسا، سويسرا، إيطاليا، النمسا، التشيك، ألمانيا، السويد، بلجيكا، إسبانيا، الجزائر، البرازيل وغيرها، كما مثل بلاده فى العديد من المهرجانات والمحافل العالمية ونال إعجاب وتقدير الجمهور والنقاد.