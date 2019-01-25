محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي: أعلنت وزارة الآثار، بدء وضع سيناريو العرض المتحفي لمتحف الآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي سيؤرخ لعواصم مصر على مر العصور. ويرصد "الخليج 365" 5 معلومات عن المتحف ومنها: ـ يؤرخ لعواصم مصر على مر العصور، بدءا من العاصمة منف وصولا للقاهرة. ـ تصميم المتحف وفق أحدث المعايير العالمية للمتاحف باستخدام التكنولوجيا المتطورة. ـ اختيار القطع الأثرية من جميع المتاحف والمخازن والمواقع الأثرية المختلفة والتي تخدم سيناريو العرض المتحفي. ـ يضم مدخل المتحف مسلتين من مسلات صان الحجر "تانيس" بالشرقية. ـ يضم تمثال الملك رمسيس الثاني، والموجود في المتحف المفتوح بميت رهينة.

كانت هذه تفاصيل خبر يضم تمثال رمسيس.. 5 معلومات عن متحف الآثار بالعاصمة الإدارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.