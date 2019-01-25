أخبار مصر | رئيس "دفاع النواب" يوجه رسالة لأفراد الشرطة في عيدهم: لن ننسى تضحياتكم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "دفاع النواب" يوجه رسالة لأفراد الشرطة في عيدهم: لن ننسى تضحياتكم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والستين لعيد الشرطة.

وقال عامر، في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365"، إن أبطال جهاز الشرطة من ضباط وضباط الصف وجنود يبذلون قصارى جهدهم للحفاظ على سلامة وأمن واستقرار بلادنا، مُؤكدًا أن عيد الشرطة يعتبر بمثابة عيد لكل المصريين لأن كافة أفراد الشرطة من الشعب المصري بمختلف أعمارهم وطوائفهم يشاركون فيه، مُشيرًا إلى أن الإنجازات التي تحققها الشرطة من دحر الإرهابيين وإفشال المُخططات التي كانت تحاك ضد مصر سوف يسطرها التاريخ بحروف من ذهب.

كما أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الشعب المصري لن ينسى التضحيات التي تقدمها الشرطة من أبنائها يومًا بعد يوم في سبيل الحفاظ على الأمن القومي المصري، مُشيرًا إلى أن دماء شهدائنا الأبرار من قوات الجيش والشرطة لن تذهب هدرًا.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد في كلمته خلال احتفالية عيد الشرطة، أن رجال الشرطة أبناءٌ أوفياءٌ لشعب مصر الأبيّ. أبناءٌ يخرجون من جنبات الأسرة المصرية، يحملون داخلهم قيم هذه الأسرة ومبادئها، يحفظون عهد حماية أسرهم وأخواتهم ومواطنيهم، مِن كل مَن تسوّل له نفسه، المساس بأمن واستقرار المجتمع والدولة، يتصدون، جنبا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة الباسلة، للإرهاب وعناصره الآثمة، يسقط منهم الشهداء والمصابون، فلا يزيدهم ذلك إلا إصرارا على صون الوطن وحماية المواطنين.

وأضاف الرئيس، أن التحديات التي واجهتها مصر خلال السنوات الماضية، سيكتب التاريخ أنها كانت مِن أصعب ما واجه هذا الوطن، على مدار تاريخه الحديث، وسيكتب التاريخ أيضا، بحروف من نور، أسماء وبطولات كل من ساهم خلال تلك الفترة القاسية، في حماية وطنه، والدفاع عن مقدارت شعبه، فلم يُرهبه الخوفُ من عدو، ولم تر عيناه سوى مصلحة الوطن.. وأمنه واستقراره.

وأشار إلى أن مصر تنتقل بثبات بعد سنوات عاصفة ومضطربة من مرحلة تثبيت أركان الدولة وترسيخ الاستقرار، إلى مرحلة البناء والتعمير، ونستكمل بجدية واجتهاد، ما بدأناه من مشروعات تنموية كبرى انطلقت فى جميع أنحاء البلاد لتغيّر الواقع المصرى إلى ما نطمح إليه، من تنمية شاملة ومستدامة، وتسير خطوات إصلاح الاقتصاد، طبقًا للبرامج المدروسة بدقة وعناية، وبمنهج علمى متكامل، ونحصد ثمار هذا العمل الدءوب، فى مؤشرات تتحسن بإطراد، سواء فيما يتعلق بزيادة نمو الناتج المحلى الإجمالي، ونصيب الفرد منه، واحتياطى النقد الأجنبي، وتحسن معدلات التشغيل، وتضييق عجز الموازنة.